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Tarihte bugün: 19 Aralık

19 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 19 Aralık - Sayfa 1

19 Aralık'ta yaşanan olaylar

1154 - 25 Ekim'de İngiltere tahtına oturan II. Henry, Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giydi.

1805 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, Varşova'ya girdi.

1909 - Almanya'nın Borussia Dortmund futbol kulübü kuruldu.

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Tarihte bugün: 19 Aralık - Sayfa 2

1915 - Son Anzak ve İngiliz birlikleri, Anafartalar Cephesi ile Arıburnu Cephesi'nin tahliyesini tamamladı.

1918 - Hatay İlinin Dörtyol İlçesinde, Fransız güçlerine karşı ilk kurşun, Karakese Beldesinde Ömer Hocanın oğlu Mehmet (Kara Mehmet) tarafından sıkıldı.

1919 - Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.

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Tarihte bugün: 19 Aralık - Sayfa 3

1920 - Milli Mücadele'yi destekleyen Antalya'da Anadolu gazetesi yayınlanmaya başladı.

1948 - İzmir Şehir Tiyatrosu ve Sergi Sarayı yandı.

1950 - Dwight D. Eisenhower, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

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Tarihte bugün: 19 Aralık - Sayfa 4

1965 - De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildi.

1966 - Koç Grubu tarafından üretilen ilk Türk otomobili Anadol satışa sunuldu. Peşin fiyatı 26 bin 800 lira idi.

1968 - Piyanist İdil Biret, Paris'te Dünyanın ünlü beş virtüözüyle konser verdi.

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