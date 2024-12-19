Tarihte bugün: 19 Aralık
19 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
19 Aralık'ta yaşanan olaylar
1154 - 25 Ekim'de İngiltere tahtına oturan II. Henry, Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giydi.
1805 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, Varşova'ya girdi.
1909 - Almanya'nın Borussia Dortmund futbol kulübü kuruldu.
1915 - Son Anzak ve İngiliz birlikleri, Anafartalar Cephesi ile Arıburnu Cephesi'nin tahliyesini tamamladı.
1918 - Hatay İlinin Dörtyol İlçesinde, Fransız güçlerine karşı ilk kurşun, Karakese Beldesinde Ömer Hocanın oğlu Mehmet (Kara Mehmet) tarafından sıkıldı.
1919 - Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.
1920 - Milli Mücadele'yi destekleyen Antalya'da Anadolu gazetesi yayınlanmaya başladı.
1948 - İzmir Şehir Tiyatrosu ve Sergi Sarayı yandı.
1950 - Dwight D. Eisenhower, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Kuvvetleri Komutanlığına atandı.