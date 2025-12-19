  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 19 Aralık

19 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

19 Aralık'ta yaşanan olaylar

1154 - 25 Ekim'de İngiltere tahtına oturan II. Henry, Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giydi.

1805 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, Varşova'ya girdi.

1876 - Osmanlı sadrazamı Mütercim Rüştü Paşa, yaşlılığını ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Aynı gün Midhat Paşa, sultan II. Abdülhamid tarafından sadrazamlığa getirildi.

1909 - Almanya'nın Borussia Dortmund futbol kulübü kuruldu.

1914 - İngilizler, görevdeki Mısır Hidivi II. Abbas Hilmi Paşa'yı azledip Mısır'da protektora idaresi kurdular. Abbas Hilmi Paşa'nın yerine Hüseyin Kâmil'i getirdiler.

1915 - Son Anzak ve İngiliz birlikleri, Anafartalar Cephesi ile Arıburnu Cephesi'nin tahliyesini tamamladı.

1918 - Hatay İlinin Dörtyol İlçesinde, Fransız güçlerine karşı ilk kurşun, Karakese Beldesinde Ömer Hocanın oğlu Mehmet (Kara Mehmet) tarafından sıkıldı.

1919 - Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.

1920 - Millî Mücadele'yi destekleyen Antalya'da Anadolu gazetesi yayınlanmaya başladı.

1948 - İzmir Şehir Tiyatrosu ve Sergi Sarayı yandı.

1950 - Dwight D. Eisenhower, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

1965 - De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildi.

