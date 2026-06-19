  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 19 Haziran

Tarihte bugün: 19 Haziran

19 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 19 Haziran - Sayfa 1

19 Haziran'da yaşanan olaylar

325 - İznik Konsili toplantısı sona erdi.

1097 - Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.

1157 - Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı; Büyük Üstadları Bertrand de Blanchefort, Komutanları Nureddin Mahmud Zengi olan Müslümanlarca esir alındı.

1 | 13
Tarihte bugün: 19 Haziran - Sayfa 2

1269 - Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılmalarını emretti.

1862 - ABD'de kölelik resmi olarak kalktı.

1868 - Mithat Paşa, Memleket Sandıkları'nı kurdu.

2 | 13
Tarihte bugün: 19 Haziran - Sayfa 3

1870 - Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletleri'nin ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi.

1885 - Özgürlük Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.

1910 - Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.

3 | 13
Tarihte bugün: 19 Haziran - Sayfa 4

1910 - Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu, ilk havalanışını başarıyla gerçekleştirdi.

1911 - Molde FK kuruldu.

1926 - Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı'na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

4 | 13