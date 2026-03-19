  Tarihte bugün: 19 Mart

Tarihte bugün: 19 Mart

19 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

19 Mart'ta yaşanan olaylar

1275 - Yuan İmparatorluğu ile Song İmparatorluğu arasında, Moğol–Song Savaşları kapsamında Dingjia Adası Muharebesi gerçekleşti.

1279 - Yamen Muharebesi'nde 20 bin kişilik kuvveti bulunan Moğol Yuan Hanedanı, 200 binlik Çinli Güney Song Hanedanı'nı mağlup ederek tüm Çin'de hakimiyet sağladı.

1452 - III. Frederik, Papa tarafından taç takılan son Kutsal Roma imparatoru oldu.

1839 - Louis-Jacques-Mandé Daguerre, dagerreyotipi icat etti.

1866 - Osmanlı Hükümeti, Süveyş Kanalı'nın açılması konusunda izin verdi.

1877 - Ayan Meclisi görevine başladı.

1883 - Amerikalı ayakkabıcı ustası Jan Ernst Matzeliger, bir ayakkabıyı bir seferde bütünüyle imal eden ilk makineyi icat ederek ayakkabı sanayisinde bir devrim yarattı.

1899 - Otomobil yağı üreten Castrol şirketi kuruldu.

1915 - Güneş Sistemi gezegenlerinden Plüton'un ilk fotoğrafı çekildi. Ancak Plüton'un yeni bir gezegen olduğu o tarihte anlaşılamadı.

1920 - ABD Senatosu, Versay Antlaşması'nı onaylamayı reddetti.

1945 - ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Franklin uçak gemisi, Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne ait bombardıman uçağı "Ginga" tarafından bombalandı.

1945 - SSCB, bir nota ile 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nı yenilemeyeceğini bildirdi.

