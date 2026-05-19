Tarihte bugün: 19 Mayıs

19 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

19 Mayıs'ta yaşanan olaylar

639 - Chieh-she-shuai ve yandaşları, Tang İmparatoru Tai Tsung'un yazlık sarayı olan Chiucheng Sarayı'nı bastılar.

1884 - Ringling Kardeşler, ABD Baraboo'da ilk sirklerini açtılar.

1919'da Ringling Bros. and Barnum & Bailey Sirki ile birleştiler.

1897 - Oscar Wilde, 1895'ten beri "ahlak dışı yaşam" suçlamasıyla kürek cezası çekmekte olduğu Reading Zindanı'ndan çıktı.

1910 - Halley kuyruklu yıldızı, Dünya'ya yaklaştı.

1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya Samsun'dan ayak basması ve Millî Mücadele'yi başlatması.

1924 - Musul sorunuyla ilgili Türk-İngiliz heyetleri arasında, "Haliç Konferansı" diye adlandırılan görüşmeler başladı. 9 Haziran'a kadar sürecek görüşmelerden sonuç alınamayınca, konu Milletler Cemiyeti'ne götürüldü.

1934 - Bulgaristan'da faşistler darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1935 - Frankfurt - Darmstadt arasında ilk Autobahn açıldı.

1938 - Atatürk, son defa Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak -rahatsızlığına rağmen- Güney gezisine çıktı.

1939 - Hatay sınırına dair Antakya Protokolü imzalandı.

1939 - Kırşehir'deki elektrik santrali törenle açıldı.

