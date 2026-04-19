  Tarihte bugün: 19 Nisan

Tarihte bugün: 19 Nisan

19 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

19 Nisan'da yaşanan olaylar

1775 - Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Massachusetts eyaletinin Lexington kentinde ilk çatışmaya girdi.

1904 - Toronto'nun büyük bir kısmı, çıkan yangında harabeye döndü.

1909 - Jeanne d'Arc, azize ilan edildi.

1926 - Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve yabancıların kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu kabul edildi.

1934 - Shirley Temple, Stand Up and Cheer adlı filmde ilk rolünü oynadı.

1938 - Kırşehir ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 149 kişi öldü.

1943 - İsviçreli kimyager Albert Hofmann, çavdar mahmuzundan ürettiği LSD'nin etkilerini yaşayan ilk insan oldu.

1943 - II. Dünya Savaşı: Alman askerleri Yahudileri toplamak için Varşova Gettosu'na girdi.

1947 - Hindistan'da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.

1948 - Amerika Birleşik Devletleri, yeni bir atom silahını Marshall Adaları'nda denedi.

1951 - General Douglas MacArthur, Ordu'dan emekli olarak ayrıldı.

1956 - Monako Prensi III. Rainier ile Amerikalı sinema oyuncusu Grace Kelly, Monte Carlo'da evlendi. Tören için 25 ülkenin temsilcileri Monako'ya geldi.

