Tarihte bugün: 19 Temmuz
19 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
19 Temmuz'da yaşanan olaylar
1870 - Fransa, Prusya'ya savaş ilan etti.
1877 - Gazi Osman Paşa önderliğinde, 93 Harbi'nin en önemli muharebelerinden biri olan ve 145 gün sürecek olan Plevne Savunması başladı.
1912 - Yaklaşık 190 kg ağırlığında bir meteor, Navajo County-Arizona semalarında infilak etti ve parçalar kentin üzerine yağdı.
1920 - Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi başladı. Kongre'de; örgütsel ilkeler, strateji ve Komünist Enternasyonal'in taktiklerinin temelleri atıldı.
1933 - Denizli-Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi öldü.
1939 - Filmlerin denetimine dair sansür nizamnamesi yürürlüğe girdi.
1939 - İthal izinlerinin ve ihracat primlerinin verilmesi amacıyla Takas Limited Şirketi'nin kurulmasına dair kararname çıktı.
1940 - II. Dünya Savaşı: İtalyan hafif kruvazörü battı: 121 kişi öldü.
1943 - II. Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler, Benito Mussolini liderliğindeki İtalyan Heyeti ile Feltre görüşmesini gerçekleştirdi.
1949 - Laos bağımsızlığını ilan etti.
1954 - Elvis Presley, ilk albümü That's All Right Mama'yı çıkardı.
1967 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı ile Cessna 310 tipi bir uçak, Kuzey Karolina'nın Hendersonville şehri üzerinde havada çarpıştı. Kazada 82 kişi öldü.
1979 - Sandinista gerillaları, Nikaragua'daki ABD destekli Somoza Hükümeti'ni devirdi.
1980 - Yaz Olimpiyatları, Moskova'da başladı. Sovyetler'in Afganistan'ı işgalini protesto eden pek çok ülke olimpiyatlara katılmadı.
1983 - Refah Partisi kuruldu.
1985 - İtalya'da, Val di Stava barajı çöktü: 268 kişi öldü.
1987 - Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandı.
1989 - DC-10 tipi bir ABD yolcu uçağı, Sioux City-Iowa'ya acil iniş yaptığı sırada düştü: 296 yolcudan 112'si öldü.
1990 - New York Federal Mahkemesi, Karun Hazinesi'nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine, Ekim 1993'te Ankara'ya getirildi.
1993 - İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, görevden alındı.