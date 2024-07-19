Tarihte bugün: 19 Temmuz

19 Temmuz'da yaşanan olaylar

1870 - Fransa, Prusya'ya savaş ilan etti.

1877 - Gazi Osman Paşa önderliğinde, 93 Harbi'nin en önemli muharebelerinden biri olan ve 145 gün sürecek olan Plevne Savunması başladı.

1912 - Yaklaşık 190 kg ağırlığında bir meteor, Navajo County-Arizona semalarında infilak etti ve parçalar kentin üzerine yağdı.

1920 - Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi başladı. Kongre'de; örgütsel ilkeler, strateji ve Komünist Enternasyonal'in taktiklerinin temelleri atıldı.

1933 - Denizli-Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi öldü.