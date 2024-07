Tarihte bugün: 19 Temmuz

1954 - Elvis Presley, ilk albümü That's All Right Mama'yı çıkardı.

1967 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı ile Cessna 310 tipi bir uçak, Kuzey Karolina'nın Hendersonville şehri üzerinde havada çarpıştı. Kazada 82 kişi öldü.

1979 - Sandinista gerillaları, Nikaragua'daki ABD destekli Somoza Hükümeti'ni devirdi.

1980 - Yaz Olimpiyatları, Moskova'da başladı. Sovyetler'in Afganistan'ı işgalini protesto eden pek çok ülke olimpiyatlara katılmadı.

1983 - Refah Partisi kuruldu.