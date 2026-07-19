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Tarihte bugün: 19 Temmuz

19 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 19 Temmuz - Sayfa 1

19 Temmuz'da yaşanan olaylar

1870 - Fransa, Prusya'ya savaş ilan etti.

1877 - 93 Harbi: Gazi Osman Paşa önderliğinde, 145 gün sürecek olan Plevne Savunması başladı.

1912 - Yaklaşık 190 kg ağırlığında bir meteor, Navajo County-Arizona semalarında infilak etti ve parçalar kentin üzerine yağdı.

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Tarihte bugün: 19 Temmuz - Sayfa 2

1920 - Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi başladı. Kongre'de; örgütsel ilkeler, strateji ve Komünist Enternasyonal'in taktiklerinin temelleri atıldı.

1933 - Denizli-Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi öldü.

1939 - Filmlerin denetimine dair sansür nizamnamesi yürürlüğe girdi.

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Tarihte bugün: 19 Temmuz - Sayfa 3

1939 - İthal izinlerinin ve ihracat primlerinin verilmesi amacıyla Takas Limited Şirketi'nin kurulmasına dair kararname çıktı.

1940 - II. Dünya Savaşı: İtalyan hafif kruvazörü battı: 121 kişi öldü.

1943 - II. Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler, Benito Mussolini liderliğindeki İtalyan Heyeti ile Feltre görüşmesini gerçekleştirdi.

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Tarihte bugün: 19 Temmuz - Sayfa 4

1949 - Laos bağımsızlığını ilan etti.

1954 - Elvis Presley, ilk albümü That's All Right Mama'yı çıkardı.

1967 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı ile Cessna 310 tipi bir uçak, Kuzey Karolina'nın Hendersonville şehri üzerinde havada çarpıştı: 82 kişi öldü.

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