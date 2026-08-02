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Tarihte bugün: 2 Ağustos

2 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 2 Ağustos - Sayfa 1

2 Ağustos'ta yaşanan olaylar

MÖ 216 - Cannae Muharebesi: Romalılar Anibal karşısında bozguna uğradı.

1492 - İspanya'da, Yahudilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen sürenin sona ermesinin ardından, İspanya Yahudilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nce hoşgörüyle karşılandı.

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Tarihte bugün: 2 Ağustos - Sayfa 2

1875 - Dünyanın ilk buz pateni pisti, Londra'da açıldı.

1914 - Osmanlı ile Alman İmparatorluğu arasında gizli bir iş birliği anlaşması imzalandı, Osmanlı'da seferberlik ilan edildi.

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Tarihte bugün: 2 Ağustos - Sayfa 3

1919 - Millî Mücadele aleyhine yazılar yazan Ali Kemal tarafından çıkarılan Peyam adlı gazete yayın hayatına başladı. (Peyam, daha sonra Sabah gazetesi ile birleşerek Peyam-ı Sabah adıyla yayımlandı.

1926 - Bozkurt gemisi ile Fransız Lotus gemisi Ege Denizi açıklarında çarpıştı; Bozkurt gemisi battı, 8 kişi öldü. Kaza sonrasında, "Bozkurt-Lotus davası" olarak başlayan süreç, Uluslararası Adalet Divanı'nda Türk tezinin kabulüyle, "Lotus prensibi" olarak literatüre geçti ve tüm ülkeler için kural hâline getirildi.

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Tarihte bugün: 2 Ağustos - Sayfa 4

1934 - Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i haline geldi. Totaliter rejim süreci başladı.

1939 - Adalet Bakanlığı, halk önünde idam yapılmayacağına dair bir genelge yayımladı.

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