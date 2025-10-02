Tarihte bugün: 2 Ekim
2 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
2 Ekim'de yaşanan olaylar
1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
1552 - Korkunç İvan komutasındaki Ruslar, Kazan'ı işgal etti.
1608 - Modern teleskopun prototipi, Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey tarafından yapıldı.
1836 - Charles Darwin, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Beagle gemisi ile çıktığı, Brezilya, Galapagos Adaları ve Yeni Zelanda'yı kapsayan 5 yıllık gezisinden İngiltere'ye döndü. Bu çalışmaları, 1859'da yayımlayacağı Türlerin Kökeni adlı kitabının kaynağını oluşturdu.
1870 - Roma, İtalya'nın başkenti oldu.
1895 - Trabzon'da Ermeni isyanı başladı.
1919 - ABD Başkanı Woodrow Wilson felç geçirdi.
1924 - Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladı.
1928 - Gizli Katolik örgüt Opus Dei, Madrid'de kuruldu.