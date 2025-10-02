  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 2 Ekim

Tarihte bugün: 2 Ekim

2 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 2 Ekim - Sayfa 1

2 Ekim'de yaşanan olaylar

1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.

1552 - Korkunç İvan komutasındaki Ruslar, Kazan'ı işgal etti.

1608 - Modern teleskopun prototipi, Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey tarafından yapıldı.

1 | 11
Tarihte bugün: 2 Ekim - Sayfa 2

1836 - Charles Darwin, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Beagle gemisi ile çıktığı, Brezilya, Galapagos Adaları ve Yeni Zelanda'yı kapsayan 5 yıllık gezisinden İngiltere'ye döndü. Bu çalışmaları, 1859'da yayımlayacağı Türlerin Kökeni adlı kitabının kaynağını oluşturdu.

1870 - Roma, İtalya'nın başkenti oldu.

1895 - Trabzon'da Ermeni isyanı başladı.

2 | 11
Tarihte bugün: 2 Ekim - Sayfa 3

1919 - ABD Başkanı Woodrow Wilson felç geçirdi.

1924 - Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladı.

1928 - Gizli Katolik örgüt Opus Dei, Madrid'de kuruldu.

3 | 11
Tarihte bugün: 2 Ekim - Sayfa 4

1935 - İtalyan ordusu Etiyopya'ya girdi.

1941 - Almanlar, Sovyetler Birliği'ne karşı Tayfun Harekâtı olarak bilinen bir genel taarruz başlattılar.

1950 - Charles M. Schulz'un çizdiği Snoopy isimli köpeğin maceralarının anlatıldığı Peanuts bant karikatürü ilk kez yayımlandı.

4 | 11