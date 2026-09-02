Tarihte bugün: 2 Eylül
2 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
2 Eylül'de yaşanan olaylar
MÖ 31 - Roma İç Savaşı sırasında Caesar Divi Filius Augustus ve Marcus Vipsanius Agrippa'nın komuta ettiği Roma donanması, Mısır Kraliçesi Kleopatra VII ile ittifak kuran Marcus Antonius'u Yunanistan'ın batı kıyısındaki Aktium Muharebesi'nde yendi.
1595 - Osmanlı Devleti, bir aydır kuşatma altında olan Estergon Kalesi'ni teslim etmek zorunda kaldı.
1633 - Büyük İstanbul yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Kâtip Çelebi'ye göre, şehrin beşte biri yandı.
1666 - Büyük Londra Yangını başladı ve üç gün sürdü; 13.200 ev ve 87 kilise kül oldu.
1826 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Zabıta Teşkilâtı kuruldu.
1872 - Ünlü Lahey Kongresi başladı. Kongrede, Mikhail Bakunin ve Karl Marx arasında şiddetli tartışmalar yaşanacaktır.
1885 - Rock Springs-Wyoming'de sendikalaşmaya çalışan 150 beyaz madenci, Çinli maden işçilerine saldırdı; 28'ini öldürdü, 15'ini yaraladı ve diğer birkaç yüz kadarını da kentten ayrılmaya zorladı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan hakimiyeti altındaki Eskişehir'i aldı.