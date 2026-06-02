Tarihte bugün: 2 Haziran
2 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
2 Haziran'da yaşanan olaylar
455 - Vandallar Roma'ya girdiler ve iki hafta boyunca şehri yağmaladılar.
662 - Yunan adalarından 3 tanesi bir depremle yok oldu.
1328 - Filipinler'de bir depremle 9 ada ve adacık yok oldu.
1475 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.
1793 - Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.
1851 - Amerika'da içki yasağı, Maine eyaletindeki uygulamayla başladı.
1889 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüsü olarak kabul edilen İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti adlı gizli örgüt kuruldu.
1920 - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu.
1924 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.