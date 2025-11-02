  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 2 Kasım

Tarihte bugün: 2 Kasım

2 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Kasım ‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 2 Kasım - Sayfa 1

2 Kasım'da yaşanan olaylar

1889 - Kuzey Dakota ve Güney Dakota, Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. ve 40. Eyaletleri oldular.

1914 - Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1917 - Filistin'de Yahudilere yurt verilmesini öngören Balfour Deklarasyonu, yayımlandı.

1 | 10
Tarihte bugün: 2 Kasım - Sayfa 2

1918 - Enver, Talat ve Cemal Paşalar, beraberindekilerle bir Alman gemisine binerek yurttan ayrıldılar.

1920 - İlk radyo naklen yayını ABD'nin Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.

1922 - TBMM’nin gizli oturumunda Lozan Konferansı’na katılacak heyetin Hükümetçe belirlenmesi kararı alındı.

2 | 10
Tarihte bugün: 2 Kasım - Sayfa 3

1930 - Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru olarak taç giydi.

1934 - İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, radyo programlarından alaturka musikiyi kaldırdı.

1936 - İtalyan diktatör Benito Mussolini Roma-Berlin anlaşmasını ilan etti, böylelikle Mihver Devletleri blokunun temelleri atılmış oluyordu.

3 | 10
Tarihte bugün: 2 Kasım - Sayfa 4

1940 - Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okulu kuruldu.

1944 - Pasta imali yasağı ve hava saldırılarına karşı karartma tedbirleri kaldırıldı. 8 Kasım itibarıyla ışıkların yakılabileceği ilan edildi.

1947 - Kaliforniya'da, havacı ve iş insanı Howard Hughes o zamana kadar yapılmış en büyük sabit kanatlı uçak olan Spruce Goose 'u uçurdu. Bu uçuş, dev uçağın ilk ve son uçuşu oldu.

4 | 10