Tarihte bugün: 2 Mart
2 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
2 Mart'ta yaşanan olaylar
1807 - ABD Kongresi, herhangi bir yabancı Krallık, yer veya ülkeden köle ithalatını yasakladı.
1836 - Teksas, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti.
1855 - II. Aleksander, Rus Çarı oldu.
1888 - Britanya İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İspanyol İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Hollanda, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu arasında, İstanbul Antlaşması'nın (Convention of Constantinople) taslak metni imzalandı. Nihai metin ise 29 Ekim 1888 tarihinde imzalandı. Buna göre, ilgili devletlerin gemileri hem savaş hem de barış zamanında Süveyş Kanalından geçebilecekler.
1906 - İspanyol RC Deportivo de La Coruña kulübü kuruldu.
1918 - Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti, Nuriye İsmail (Canbulat) Hanım Başkanlığında kuruldu. Cemiyet, Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ın himayesindeydi. Cemiyet, bir yıl içinde 6247 kişiye yiyecek dağıttı.
1918 - Rize'nin işgalden kurtuluşu.
1919 - İlk Komünist Enternasyonal, Moskova'da toplandı.
1921 - Posof'un Rus işgalden kurtuluşu.
1924 - Halk Fırkası'nın grup toplantısında, Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılmasına ve öğretimin birleştirilmesine karar verildi.
1933 - King Kong filmi, New York'ta gösterime girdi.
1946 - Ho Chi Minh, Kuzey Vietnam Başkanı seçildi.
1950 - Van'ın Özalp ilçesinde hayvan kaçakçılığı yapan 33 kişiyi sorgulanmadan kurşuna dizdirmek suçundan yargılanan emekli orgeneral Mustafa Muğlalı'nın yargılanması sona erdi. Genelkurmay Askeri Mahkemesi Muğlalı'ya 20 yıl hapis cezası verdi.
1953 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi gençlik örgütlenmesi olan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Suphi Baykam öncülüğünde kuruldu.
1956 - Cumhurbaşkanına hakaretten sanık Ulus gazetesi yazarı Şinasi Nahit Berker, 1 yıl hapse mahkûm oldu.
1956 - Fas, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.