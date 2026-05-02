Tarihte bugün: 2 Mayıs
2 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
2 Mayıs'ta yaşanan olaylar
1670 - İngiltere Kralı II. Charles, Hudson's Bay Şirketine sözleşme çerçevesinde ayrıcalıklar tanıyarak, Hudson Körfezi'nin içlerine akan tüm akıntı kenarlarında bulunan Kızılderililer ile ticaret yapmasını kabul etti. Kürkçü Topluluğu bunu, dünyadaki en eski "müessese" olarak görüyor.
1807 - Münih'te Viktualienmarkt (Münih'in içinde yer alan ve gıda maddeleri için kurulan pazar) kuruldu.
1808 - Dos de Mayo Ayaklanması: Madrid halkı, şehirlerini işgal eden Fransız ordusuna karşı ayaklanma başlattı.
1843 - İlk Alman göçmenler Şili'deki Puerto Hambre limanına vardılar. Özellikle Llanquihue Gölü çevresine yerleştiler.
1885 - Anadolu'nun ilk lisesi (idadisi) olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin temeli törenle atıldı.
1896 - Budapeşte'de bundan böyle düzenli olarak, Avrupa kara parçaları üzerinde bağdaşan metro seferleri başladı.
1920 - Maarif Vekâleti (Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı) kuruldu. (23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra Hükûmetin, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı yasası ile İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekâletinden biri olarak "Maarif Vekâleti" örgütlenmiştir.)
1924 - Norddeutscher Rundfunk AG (NORAG), sonraki adıyla NDR televizyon kanalı yayın yapmaya başladı.