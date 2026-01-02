  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 2 Ocak

2 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte2 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

2 Ocak'ta yaşanan olaylar

1523 - Rodos Adası, Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedildi.

1757 - Birleşik Krallık, Kalküta'yı (Hindistan) ele geçirdi.

1839 - Fotoğrafın mucitlerinden biri olan Fransız fotoğrafçı Louis Daguerre, Ay'ın ilk fotoğrafını çekti.

1870 - Brooklyn Köprüsü'nün yapımına başlandı.

1905 - Rus-Japon Savaşı'nda, Çin'deki Rus üssü Port Arthur, Amiral Tōgō Heihachirō komutasındaki Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne teslim oldu. Rus İmparatorluğu'nu çöküşe götüren ve 1905 Devrimi'nin kapısını açan yenilgiler dizisi başladı.

1924 - İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan gazeteciler beraat etti. Gazeteciler ve İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri Bey, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na aykırı davranmakla suçlanıyorlardı. Gazeteciler beraat ederken Lütfi Fikri Bey, 5 yıl kürek hapsine mahkûm oldu.

1935 - Marmara Adası ve Erdek'te deprem oldu; 5 kişi öldü, 600 bina hasar gördü.

1935 - Türkiye'de Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.

1942 - II. Dünya Savaşı: Manila, Japon kuvvetlerince işgal edildi.

1951 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeliklerine Türkiye, Hollanda ve Brezilya seçildi.

1955 - Panama Devlet Başkanı José Antonio Remón Cantera, bir suikast sonucu öldürüldü.

1959 - Fidel Castro, Küba lideri oldu.

