  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 2 Şubat

Tarihte bugün: 2 Şubat

2 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 2 Şubat - Sayfa 1

2 Şubat'ta yaşanan olaylar

506 - Vizigotların sekizinci kralı II. Alaric, "Roma hukukunun" bir koleksiyonu olan Alaric'in Dua Kitabı'nı (Breviarium Alaricianum veya Lex Romana Visigothorum) ilan etti.

880 - Lüneburg Fundalığı Savaşı: Fransa Kralı III. Louis, Saksonya'daki Lüneburg Fundalığında İskandinav Büyük Kafir Ordusu tarafından mağlup edildi.

962 - Translatio imperii: Papa XII. John, yaklaşık 40 yıldır ilk Kutsal Roma İmparatoru olan Kutsal Roma İmparatoru I. Otto'yu taçlandırdı.

1032 - Kutsal Roma İmparatoru II. Conrad, Burgundiya kralı oldu.

1 | 16
Tarihte bugün: 2 Şubat - Sayfa 2

1141 - İngiltere Kralı Stephen'ın yenildiği ve İmparatoriçe Matilda'nın müttefikleri tarafından ele geçirildiği Lincoln Savaşı oldu.

1207 - Bugünkü Letonya ve Estonya'dan oluşan Terra Mariana kuruldu.

1438 - Transilvanya köylü isyanının dokuz lideri Torda'da idam edildi.

1461 - Güller Savaşları: Mortimer Haçı Savaşı İngiltere, Herefordshire'da yapıldı.

2 | 16
Tarihte bugün: 2 Şubat - Sayfa 3

1536 - İspanyol Pedro de Mendoza, günümüzde Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires'i kurdu.

1645 - Üç Krallık Savaşları: Inverlochy Savaşı, İskoçya'da yapılır.

1653 - Yeni Amsterdam (daha sonra New York olarak değiştirildi) kuruldu.

1709 - Alexander Selkirk, 4 sene 4 ay Şili sahiline 400 mil uzaklıktaki bir adada tek başına yaşadıktan sonra kurtarıldı. Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe adlı kitabına model olmuştur.

3 | 16
Tarihte bugün: 2 Şubat - Sayfa 4

1848 - Meksika-Amerika Savaşı: Guadalupe Hidalgo Antlaşması imzalandı.

1848 - Kaliforniya'da altına hücum başladı. Servet arayan Çinli göçmenlerle dolu ilk gemi San Francisco'ya vardı.

1850 - Brigham Young, Fort Utah'daki Savaş'ta Timpanogolara savaş ilan eder.

1868 - İmparatorluk yanlısı güçler Osaka Kalesi'ni Tokugawa şogunluğundan ele geçirdi ve yaktı.

4 | 16