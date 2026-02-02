Tarihte bugün: 2 Şubat
2 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
2 Şubat'ta yaşanan olaylar
506 - Vizigotların sekizinci kralı II. Alaric, "Roma hukukunun" bir koleksiyonu olan Alaric'in Dua Kitabı'nı (Breviarium Alaricianum veya Lex Romana Visigothorum) ilan etti.
880 - Lüneburg Fundalığı Savaşı: Fransa Kralı III. Louis, Saksonya'daki Lüneburg Fundalığında İskandinav Büyük Kafir Ordusu tarafından mağlup edildi.
962 - Translatio imperii: Papa XII. John, yaklaşık 40 yıldır ilk Kutsal Roma İmparatoru olan Kutsal Roma İmparatoru I. Otto'yu taçlandırdı.
1032 - Kutsal Roma İmparatoru II. Conrad, Burgundiya kralı oldu.
1141 - İngiltere Kralı Stephen'ın yenildiği ve İmparatoriçe Matilda'nın müttefikleri tarafından ele geçirildiği Lincoln Savaşı oldu.
1207 - Bugünkü Letonya ve Estonya'dan oluşan Terra Mariana kuruldu.
1438 - Transilvanya köylü isyanının dokuz lideri Torda'da idam edildi.
1461 - Güller Savaşları: Mortimer Haçı Savaşı İngiltere, Herefordshire'da yapıldı.
1536 - İspanyol Pedro de Mendoza, günümüzde Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires'i kurdu.
1645 - Üç Krallık Savaşları: Inverlochy Savaşı, İskoçya'da yapılır.
1653 - Yeni Amsterdam (daha sonra New York olarak değiştirildi) kuruldu.
1709 - Alexander Selkirk, 4 sene 4 ay Şili sahiline 400 mil uzaklıktaki bir adada tek başına yaşadıktan sonra kurtarıldı. Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe adlı kitabına model olmuştur.
1848 - Meksika-Amerika Savaşı: Guadalupe Hidalgo Antlaşması imzalandı.
1848 - Kaliforniya'da altına hücum başladı. Servet arayan Çinli göçmenlerle dolu ilk gemi San Francisco'ya vardı.
1850 - Brigham Young, Fort Utah'daki Savaş'ta Timpanogolara savaş ilan eder.
1868 - İmparatorluk yanlısı güçler Osaka Kalesi'ni Tokugawa şogunluğundan ele geçirdi ve yaktı.