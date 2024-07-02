Tarihte bugün: 2 Temmuz

1966 - Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Moruroa adasında gerçekleştirdi. Denemenin kod adı "Aldebaran"dı.

1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

1976 - 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu

1978 - O yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'un, Charon uydusu keşfedildi.

1985 - Andrey Gromiko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı.