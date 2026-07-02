Tarihte bugün: 2 Temmuz
2 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
2 Temmuz'da yaşanan olaylar
1698 - İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.
1777 - Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.
1829 - 25.000 kişilik bir Rus Ordusu, Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Sliven'i teslim aldı.
1839 - Küba açıklarında, bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı.
1900 - Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.
1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.
1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.
1934 - Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi.