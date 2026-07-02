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Tarihte bugün: 2 Temmuz

2 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 2 Temmuz - Sayfa 1

2 Temmuz'da yaşanan olaylar

1698 - İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.

1777 - Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.

1829 - 25.000 kişilik bir Rus Ordusu, Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Sliven'i teslim aldı.

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Tarihte bugün: 2 Temmuz - Sayfa 2

1839 - Küba açıklarında, bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı.

1900 - Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.

1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

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Tarihte bugün: 2 Temmuz - Sayfa 3

1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

1934 - Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi.

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Tarihte bugün: 2 Temmuz - Sayfa 4

1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amelia Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

1945 - 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi, İzmir Saat Kulesi altında idam edildi.

1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.

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