  4. Tarihte bugün: 20 Ağustos

Tarihte bugün: 20 Ağustos

20 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

20 Ağustos'ta yaşanan olaylar

636 - Yarmuk Savaşı: Halid bin Velid komutasındaki Arap güçleri, Suriye ve Filistin'in kontrolünü Bizans İmparatorluğu'ndan aldılar.

917 - Achelous Muharebesi: Bulgar Çarı I. Simeon, Trakya'yı Bizanslılardan aldı.

1648 - Lens Savaşı: Otuz Yıl Savaşları'nın sonu.

1831 - ABD'de köleler, Nat Turner'in liderliğinde ayaklandı.

1866 - ABD Başkanı Andrew Johnson, Amerikan İç Savaşı'nın bittiğini resmen ilan etti.

1914 - I. Dünya Savaşı: Alman Birlikleri, Brüksel'i işgal etti.

1940 - Sürgündeki Rus devrimci Leon Troçki, Meksiko'da saldırıya uğradı ve ertesi gün öldü.

1941 - Yahudiler için Drancy toplama kampı oluşturuldu.

