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Tarihte bugün: 20 Ağustos

20 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 20 Ağustos - Sayfa 1

20 Ağustos'ta yaşanan olaylar

636 - Yarmuk Savaşı: Halid bin Velid komutasındaki Arap güçleri, Suriye ve Filistin'in kontrolünü Bizans İmparatorluğu'ndan aldılar.

917 - Achelous Muharebesi: Bulgar Çarı I. Simeon, Trakya'yı Bizanslılardan aldı.

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Tarihte bugün: 20 Ağustos - Sayfa 2

1648 - Lens Savaşı: Otuz Yıl Savaşları'nın sonu.

1831 - ABD'de köleler, Nat Turner'in liderliğinde ayaklandı.

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Tarihte bugün: 20 Ağustos - Sayfa 3

1866 - ABD Başkanı Andrew Johnson, Amerikan İç Savaşı'nın bittiğini resmen ilan etti.

1914 - I. Dünya Savaşı: Alman Birlikleri, Brüksel'i işgal etti.

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Tarihte bugün: 20 Ağustos - Sayfa 4

1940 - Sürgündeki Rus devrimci Leon Troçki, Meksiko'da saldırıya uğradı ve ertesi gün öldü.

1941 - Yahudiler için Drancy toplama kampının oluşturulması.

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