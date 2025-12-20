Tarihte bugün: 20 Aralık

  1. Ekonomim
20 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

20 Aralık'ta yaşanan olaylar

1522 - Rodos'un Fethi: Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri'nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta'ya yerleşti.

1924 - Almanya'da tutuklu bulunan NSDAP lideri Adolf Hitler, şartlı olarak salıverildi.

1924 - Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi.

1938 - İlk elektronik televizyon sisteminin patenti alındı.

1939 - Türkiye'nin Paris'teki Uluslararası Şarap Kuruluna katılmasına ilişkin yasa çıktı.

1942 - Erbaa-Niksar'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1945 - İstanbul Basın Birliği Başkanlığına, Sedat Simavi getirildi.

1945 - Kürtaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan bir ebe, 6 yıl hapse mahkûm oldu.

1947 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yatlarının ödeneği bütçeden çıkarıldı.

1951 - Arco'da (Idaho, ABD) EBR1 nükleer reaktörü, ilk elektrik üretimini gerçekleştirdi.

1955 - 1954 seçimlerinden sonra DP'den ayrılan bazı milletvekilleri Hürriyet Partisi'ni kurdu.

1961 - Yön dergisi, Doğan Avcıoğlu yönetiminde haftalık olarak yayınlanmaya başladı.

