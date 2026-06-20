Tarihte bugün: 20 Haziran
20 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
20 Haziran'da yaşanan olaylar
404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.
451 - Flavius Aetius komutasındaki Roma ordusu ile Attila komutasında Hun ordusu Katalon Muharebesinde çarpıştılar. İki taraf da kesin bir zafer kazanamadı.
1180 - 1. Uji Muharebesi vaki oldu ve Genpei Savaşı başladı.
1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.
1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.
1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.