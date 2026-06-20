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Tarihte bugün: 20 Haziran

20 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 20 Haziran - Sayfa 1

20 Haziran'da yaşanan olaylar

404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

451 - Flavius Aetius komutasındaki Roma ordusu ile Attila komutasında Hun ordusu Katalon Muharebesinde çarpıştılar. İki taraf da kesin bir zafer kazanamadı.

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Tarihte bugün: 20 Haziran - Sayfa 2

1180 - 1. Uji Muharebesi vaki oldu ve Genpei Savaşı başladı.

1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.

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Tarihte bugün: 20 Haziran - Sayfa 3

1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.

1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.

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Tarihte bugün: 20 Haziran - Sayfa 4

1840 - Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.

1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.

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