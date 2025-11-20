Tarihte bugün: 20 Kasım

  1. Ekonomim
20 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

20 Kasım'da yaşanan olaylar

1863 - Ziraat Bankası'nın kuruluşu.

1881 - Osmanlı Devleti'nde yayımlanan Muharram Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye örgütü kuruldu.

1910 - Meksika Devrimi başladı.

1922 - Lozan Konferansı'nın açılış töreni yapıldı.

1923 - Halk Fırkası, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütünü bünyesine aldı.

1936 - İspanya İç Savaşı'nda faşist ayaklanmaya karşı Cumhuriyetçiler safında mücadele eden anarşist önderlerden Buenaventura Durruti öldürüldü.

1939 - BBC Türkçe Servisi, yayınlarına başladı.

1940 - Macaristan, Mihver Devletleri'ne katıldı.

1943 - İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.

1945 - II. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.

1947 - II. Elizabeth ile Philip Mountbatten Wesminster Katedrali'nde evlendiler.

1959 - Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Deklarasyonunu yayınladı.

