Tarihte bugün: 20 Nisan

20 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

20 Nisan'da yaşanan olaylar

1792 - Birinci Fransa Cumhuriyeti yönetimi, Avusturya Habsburg Monarşisi'ne savaş ilan etti. Fransız Devrim Savaşları başladı.

1841 - İlk dedektif romanı, Morg Sokağı Cinayeti yayımlandı.

1862 - İlk pastörizasyon deneyi, Louis Pasteur ve Claude Bernard tarafından gerçekleştirildi.

1902 - Marie Curie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum klorürü rafine etmeyi başardılar.

1924 - Türkiye'de 1924 Anayasası yürürlüğe girdi.

1924 - Çorum il oldu.

1924 - Bilecik il oldu.

1926 - Western Electric ve Warner Bros. şirketleri, filme ses eklemeyi mümkün kılan Vitaphone cihazını tanıttılar.

1933 - Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Türk mezarlığının bir grup Bulgar tarafından yerle bir edilmesiyle, İstanbul'da Razgrad Olayları başladı.

1939 - Tahran'daki yeni kışlık Türkiye büyükelçiliği binası törenle açıldı.

1940 - İlk elektronlu mikroskop, Philadelphia'da tanıtıldı.

1942 - İzmir Ticaret Gazetesi kuruldu.

