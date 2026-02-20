Tarihte bugün: 20 Şubat
20 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
20 Şubat'ta yaşanan olaylar
1547 - VI. Edward, Westminster Abbey'de taç giyerek İngiltere Kralı oldu.
1798 - Papa VI. Pius, Louis-Alexandre Berthier tarafından görevden alındı.
1833 - Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır Eyaleti'nde çıkan isyanın bastırılması için, Rusya Filosu İstanbul'a geldi.
1835 - Şili'nin Concepción şehri, depremle yerle bir oldu.
1872 - Metropolitan Museum of Art, New York'ta açıldı.
1877 - Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi, Bolşoy Tiyatrosu'nda ilk gösterimini yaptı.
1887 - Alman İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Avusturya-Macaristan arasında ‘Tripartite Paktı’ imzalandı.
1909 - Fütürizm kelimesi ilk defa kullanıldı. İtalyan şair ve editör Filippo Tommaso Marinetti'nin Le Figaro gazetesine yazdığı Fütürist Manifesto makalesi, geçmişi unutup değişimi, özgünlüğü ve yeniliği kucaklayan sanat akımının ismini oluşturdu.
1914 - İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.
1919 - Afganistan Emiri Habibullah Han, suikaste uğrayarak öldü. Kardeşi Nasrullah Han yerine Emir olduysa da, bir haftalık çok kısa süren saltanatının ardından, Amanullah Han tarafından tahttan indirilip müebbet hapse mahkûm ettirildi ve Amanullah Han, tahta çıktı.
1933- Japon yazar Takiji Kobayashi, Japon İmparatorluğu'na bağlı antikomünist polis gücü olan Tokubetsu Kōtō Keisatsu'ya bağlı casuslar tarafından öldürüldü.
1938 - Adolf Hitler, Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi.