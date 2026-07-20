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Tarihte bugün: 20 Temmuz

20 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 20 Temmuz - Sayfa 1

20 Temmuz'da yaşanan olaylar

1402 - Ankara Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu Sultanı Yıldırım Bayezid ile Büyük Timur İmparatorluğu Sultanı Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaş, Timur'un zaferiyle sonuçlandı.

1871 - Britanya Kolumbiyası, Kanada Federasyonu'na katıldı.

1881 - Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son Yerli Kabile Şefi olan Sioux Kabilesi lideri Oturan Boğa teslim oldu.

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Tarihte bugün: 20 Temmuz - Sayfa 2

1903 - Ford ilk arabasını üretti.

1916 - I. Dünya Savaşı: Rus askerleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Gümüşhane kentini işgal etti.

1921 - New York ile San Francisco arasında hava yolu ile posta servisi başladı.

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Tarihte bugün: 20 Temmuz - Sayfa 3

1936 - Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

1940 - Danimarka, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Adolf Hitler'e, Alman Ordusu'ndan bir Albay'ın (Claus von Stauffenberg) önderliğinde, başarısız olarak sona eren bir suikast girişimi gerçekleştirildi.

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Tarihte bugün: 20 Temmuz - Sayfa 4

1948 - Millet Partisi kuruldu.

1949 - İsrail ve Suriye, 19 ay süren savaşın ardından barış antlaşması imzaladı.

1951 - Ürdün Kralı I. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü.

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