  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 21 Ağustos

Tarihte bugün: 21 Ağustos

21 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 21 Ağustos - Sayfa 1

21 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1680 - Pueblo Kızılderilileri, İspanyollarca işgal edilmiş olan Santa Fe'yi ele geçirdiler.

1878 - Amerikan Barolar Birliği (ABA) kuruldu.

1888 - William Seward Burroughs, ABD'de ilk başarılı toplama çıkarma makinesinin patentini aldı.

1 | 8
Tarihte bugün: 21 Ağustos - Sayfa 2

1911 - Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi'nin bir çalışanı tarafından çalındı.

1915 - İkinci Anafartalar Savaşı başladı.

1922 - Mustafa Kemal Paşa, Ordu Komutanlarıyla Akşehir'de yaptığı son toplantıda, Büyük Taarruz emrini verdi.

2 | 8
Tarihte bugün: 21 Ağustos - Sayfa 3

1940 - Sovyet Devrimi liderlerinden Leon Troçki, Meksika'da öldürüldü.

1957 - Semiorka adıyla bilinen, günümüzde de hâlen kullanılan Sovyet füzesi R7'nin ilk başarılı uçuşu gerçekleşti.

1959 - ABD Başkanı Dwight Eisenhower, Hawaii'yi ABD'nin ellinci eyaleti olarak ilan etti.

3 | 8
Tarihte bugün: 21 Ağustos - Sayfa 4

1959 - Bağdat Paktı Konseyi'nin adı değişti. Paktın yeni adı, Merkezi Antlaşma Teşkilatı CENTO oldu.

1959 - İstanbul'da yeniden düzenlenen Askeri Müze halka açıldı.

1960 - Çanakkale Anıtı törenle açıldı.

4 | 8