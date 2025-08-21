Tarihte bugün: 21 Ağustos
21 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
21 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1680 - Pueblo Kızılderilileri, İspanyollarca işgal edilmiş olan Santa Fe'yi ele geçirdiler.
1878 - Amerikan Barolar Birliği (ABA) kuruldu.
1888 - William Seward Burroughs, ABD'de ilk başarılı toplama çıkarma makinesinin patentini aldı.
1911 - Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi'nin bir çalışanı tarafından çalındı.
1915 - İkinci Anafartalar Savaşı başladı.
1922 - Mustafa Kemal Paşa, Ordu Komutanlarıyla Akşehir'de yaptığı son toplantıda, Büyük Taarruz emrini verdi.
1940 - Sovyet Devrimi liderlerinden Leon Troçki, Meksika'da öldürüldü.
1957 - Semiorka adıyla bilinen, günümüzde de hâlen kullanılan Sovyet füzesi R7'nin ilk başarılı uçuşu gerçekleşti.
1959 - ABD Başkanı Dwight Eisenhower, Hawaii'yi ABD'nin ellinci eyaleti olarak ilan etti.