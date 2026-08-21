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Tarihte bugün: 21 Ağustos

21 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 21 Ağustos - Sayfa 1

21 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1680 - Pueblo Kızılderilileri, İspanyollarca işgal edilmiş olan Santa Fe'yi ele geçirdiler.

1878 - Amerikan Barolar Birliği (ABA) kuruldu.

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Tarihte bugün: 21 Ağustos - Sayfa 2

1888 - William Seward Burroughs, ABD'de ilk başarılı toplama çıkarma makinesinin patentini aldı.

1911 - Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi'nin bir çalışanı tarafından çalındı.

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Tarihte bugün: 21 Ağustos - Sayfa 3

1915 - İkinci Anafartalar Savaşı başladı.

1922 - Mustafa Kemal Paşa, Ordu Komutanlarıyla Akşehir'de yaptığı son toplantıda, Büyük Taarruz emrini verdi.

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Tarihte bugün: 21 Ağustos - Sayfa 4

1940 - Sovyet Devrimi liderlerinden Leon Troçki, Meksika'da öldürüldü.

1957 - Semiorka adıyla bilinen, günümüzde de hâlen kullanılan Sovyet füzesi R7'nin ilk başarılı uçuşu gerçekleşti.

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