  4. Tarihte bugün: 21 Aralık

21 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

21 Aralık'ta yaşanan olaylar

1516 - Gazze Muharebesi gerçekleşti.

1603 - Osmanlı Padişahı III. Mehmet öldü, yerine oğlu I. Ahmet tahta çıktı.

1898 - Pierre Curie ve Marie Curie, radyoaktif radyum elementini keşfettiler.

1918 - Osmanlı Padişahı Vahdettin, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti.

1925 - Sovyet sinema yönetmeni Sergey Ayzenştayn'ın, Potemkin Zırhlısı adlı filmi gösterime girdi.

1937 - İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan ve Walt Disney'in yapımcılığındaki, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in galası yapıldı.

1953 - Türk-Fransız Ticaret Antlaşması imzalandı; antlaşma hükümlerine göre Fransa, Türkiye'ye 100 milyon lira tutarında kredi açacak.

1958 - De Gaulle, Fransa'da 5. Cumhuriyetin Başkanı seçildi.

1959 - Farah Diba, muhteşem bir törenle, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendi.

1961 - Londra'dan Tel Aviv'e giden İngiliz Havayolları British Airways'a ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı'ndan ayrılışından bir dakika sonra düşerek parçalandı: 26 ölü, 8 yaralı.

1963 - Kanlı Noel: Kıbrıslı Türklere karşı silahlı saldırılar başlatıldı.

1964 - İngiliz Parlamentosu, cinayet suçu için verilen ölüm cezasını kaldırdı.

