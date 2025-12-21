Tarihte bugün: 21 Aralık

1918 - Osmanlı Padişahı Vahdettin, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti.

1925 - Sovyet sinema yönetmeni Sergey Ayzenştayn'ın, Potemkin Zırhlısı adlı filmi gösterime girdi.

1937 - İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan ve Walt Disney'in yapımcılığındaki, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in galası yapıldı.