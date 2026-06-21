Tarihte bugün: 21 Haziran
21 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
21 Haziran'da yaşanan olaylar
1307 – Külüg Han Moğol İmparatorluğunun ve Yuan hanedanlığının başına geçti.
1529 – İspanyollar, Fransız askerî güçlerini Konyak Ligi
Savaşındaki Landriano Muharebesinde bozguna uğratarak püskürttü.
1788 - New Hampshire, ABD Anayasasını onaylayarak 9. Eyalet olarak birliğe katıldı.
1798 - İrlanda Ayaklanması: İngiliz ordusu İrlandalı isyancıları Sirke Tepesi Muharebesinde bozguna uğrattı
1908 - Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.
1920 - Zonguldak havzasında 1848'de açılan kömür ocaklarını Belçikalı ve Fransız şirketler işletmekteydi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1919 yılında Fransız askerleri, şirketlerinin haklarını korumak bahanesiyle önce Zonguldak'ı, ardından da Karadeniz Ereğli’yi işgal etti. Ancak Zonguldak ve çevresindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ne bağlı güçlerin karşı koymasıyla tehlikeye düşmüşler ve 21 Haziran 1920'de de bölgeyi terk etmişlerdir.
1921 - Sakarya'nın düşman işgalinden kurtuluşu.
1921 - Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu.
1927 - Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.