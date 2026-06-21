Tarihte bugün: 21 Haziran

1798 - İrlanda Ayaklanması: İngiliz ordusu İrlandalı isyancıları Sirke Tepesi Muharebesinde bozguna uğrattı

1908 - Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

1920 - Zonguldak havzasında 1848'de açılan kömür ocaklarını Belçikalı ve Fransız şirketler işletmekteydi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1919 yılında Fransız askerleri, şirketlerinin haklarını korumak bahanesiyle önce Zonguldak'ı, ardından da Karadeniz Ereğli’yi işgal etti. Ancak Zonguldak ve çevresindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ne bağlı güçlerin karşı koymasıyla tehlikeye düşmüşler ve 21 Haziran 1920'de de bölgeyi terk etmişlerdir.