  4. Tarihte bugün: 21 Kasım

21 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

21 Kasım'da yaşanan olaylar

1783 - Paris'te, Jean-François Pilâtre de Rozier ve François Laurent d'Arlandes, sıcak hava balonuyla ilk uçuşu gerçekleştirdiler.

1789 - Kuzey Karolina, ABD'nin 12. eyaleti oldu.

1791 - Albay Napoléon Bonaparte, generalliğe terfi ettirildi.
1877 - Edison, pikapı (ses kayıt cihazı) icat ettiğini duyurdu.

1905 - Albert Einstein'ın, enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi meşhur E=mc2 denklemi ile ifade ettiği, "Cismin ataleti içerdiği enerji miktarına bağlı mıdır?" adlı makalesi, "Annalen der Physik" dergisinde yayımlandı.

1919 - Mardin şehrinin kurtuluşu.

1938 - Atatürk'ün naaşı, törenle Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici istirahatgâhına getirildi.

1955 - Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla Bağdat Paktı kuruldu.

