Tarihte bugün: 21 Mart

21 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

21 Mart'ta yaşanan olaylar

1590 - Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında, Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı.

1779 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, Aynalıkavak Antlaşması imzalandı.

1788 - ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kenti, yangında tamamen yandı.

1851 - Vietnam İmparatoru Tu Duc, bütün Hristiyan rahiplerin öldürülmesini emretti.

1857 - Tokyo'da meydana gelen depremde, 100.000'den fazla kişi öldü.

1871 - Otto von Bismarck, Prens unvanını aldı.

1914 - Başyazarlığını Nigar Hanım'ın yaptığı "Kadınlık" adlı dergi, haftalık olarak yayımlanmaya başladı.

1918 - Tortum'un düşman işgalinden kurtuluşu.

1919 - Macaristan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu.

1921 - Askerî Polis Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son verildi.

1928 - Charles Lindbergh'e, ilk trans-atlantik uçuşu gerçekleştiren kişi olması dolayısıyla şeref madalyası verildi.

1935 - Şah Rıza Pehlevi, uluslararası topluluğa seslenerek; ülkesinin "Persia" olarak değil, "Aryanların ülkesi" anlamına gelen İran olarak adlandırılmasını istedi.

