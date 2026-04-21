Tarihte bugün: 21 Nisan

21 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

21 Nisan'da yaşanan olaylar

MÖ 753 - Romulus ve Remus, Roma'yı kurdular.

1821 - Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 Nisan'da idam edildi. Benderli Ali Paşa, Padişah emri ile idam edildiği bilinen son Sadrazamdı.

1408 - Karakoyunlular ile Timurlular arasında 21 Nisan'da Serrud Muharebesi oldu.

1920 - Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.

1930 - Columbus, Ohio'daki bir hapishanede çıkan yangında 320 kişi öldü.

1939 - Hatay, Türk Gümrük Tarifesi'ne dahil oldu.

1939 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde dünyanın en uzun beton anıtsal sütunu olan San Jacinto Anıtı'nın açılışı yapıldı.

1944 - Fransa'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti.

1952 - Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.

1956 - Elvis Presley'nin Heartbreak Hotel isimli şarkısı, Billboard dergisinde 1 numaraya ulaşan ilk eseri oldu.
1957 - Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın başına getirildi.

1960 - Brasília resmen Brezilya'nın başkenti oldu. Eski başkent Rio de Janeiro'ydu.

1964 - Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris, Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.

