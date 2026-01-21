  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 21 Ocak

Tarihte bugün: 21 Ocak

21 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 21 Ocak - Sayfa 1

21 Ocak'ta yaşanan olaylar

1522 - Rodos'un Osmanlı Donanmasınca fethi.

1774 - Osmanlı padişahı III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.

1774 - Pugaçov İsyanı: Kazak isyan önderi Pugaçev, idam edildi.

1 | 13
Tarihte bugün: 21 Ocak - Sayfa 2

1793 - Vatana ihanetten suçlu bulunan Fransa kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.

1899 - Opel ilk otomobilini üretti.

1908 - New York Belediyesinin aldığı bir kararla, kadınların toplum içinde sigara içmeleri yasaklandı.

2 | 13
Tarihte bugün: 21 Ocak - Sayfa 3

1911 - İlk Monte Carlo Rallisi başladı.

1919 - İrlanda Bağımsızlık Savaşı başladı.

1920 - Şehit Mehmet Kamil, Fransız askerleri tarafından süngü ile öldürüldü.

3 | 13
Tarihte bugün: 21 Ocak - Sayfa 4

1921 - İtalyan Komünist Partisi kuruldu.

1925 - Arnavutluk Cumhuriyeti ilan edildi.

1941 - II. Dünya Savaşı: Avustralya ve Birleşik Krallık birlikleri, Tobruk-Libya'ya saldırı başlattı.

4 | 13