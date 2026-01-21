Tarihte bugün: 21 Ocak
21 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
21 Ocak'ta yaşanan olaylar
1522 - Rodos'un Osmanlı Donanmasınca fethi.
1774 - Osmanlı padişahı III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.
1774 - Pugaçov İsyanı: Kazak isyan önderi Pugaçev, idam edildi.
1793 - Vatana ihanetten suçlu bulunan Fransa kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.
1899 - Opel ilk otomobilini üretti.
1908 - New York Belediyesinin aldığı bir kararla, kadınların toplum içinde sigara içmeleri yasaklandı.
1911 - İlk Monte Carlo Rallisi başladı.
1919 - İrlanda Bağımsızlık Savaşı başladı.
1920 - Şehit Mehmet Kamil, Fransız askerleri tarafından süngü ile öldürüldü.