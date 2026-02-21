Tarihte bugün: 21 Şubat
21 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
21 Şubat'ta yaşanan olaylar
1440 - Prusya Konfederasyonu oluşturuldu.
1613 - I. Mihail, Rus Çarı oldu.
1842 - John J. Greenough, dikiş makinesinin patentini aldı.
1848 - Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto kitabını yayımladı.
1885 - Washington Anıtı tamamlandı.
1913 - Yanya, I. Balkan Savaşı sonucunda Yunanistan Krallığı'na katıldı.
1916 - I. Dünya Savaşı: Verdun Muharebesi başladı.
1921 - Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Meclisi, ülkenin ilk Anayasasını kabul etti.
1925 - Ünlü Amerikan dergisi, The New Yorker'ın ilk sayısı çıktı.