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Tarihte bugün: 21 Temmuz

21 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 21 Temmuz - Sayfa 1

21 Temmuz'da yaşanan olaylar

MÖ 356 - Herostratus adındaki bir genç, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan, Efes'teki Artemis Tapınağı'nı yaktı.

365 - Richter ölçeğinde 8.0 büyüklüğündeki bir depremin tetiklediği tsunami, Mısır'ın İskenderiye kentini yerle bir etti. Kentte 5.000, çevresinde de 45.000 kişi hayatını kaybetti.

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Tarihte bugün: 21 Temmuz - Sayfa 2

1446 - Lidköping, İsveç'te bir kent konumuna alındı.

1711 - Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı arasında Prut Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 21 Temmuz - Sayfa 3

1718 - Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik Cumhuriyeti arasında Pasarofça Antlaşması imzalandı.

1774 - Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 21 Temmuz - Sayfa 4

1798 - Napolyon'un zaferiyle, Fransızlar'a Kahire yolunu açan "Piramitler Savaşı" gerçekleşti.

1831 - Belçika'nın ilk Kralı, I. Léopold tahta çıktı.

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