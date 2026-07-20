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Tarihte bugün: 21 Temmuz

21 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 21 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 21 Temmuz - Sayfa 1

21 Temmuz'da yaşanan olaylar

MÖ 356 - Herostratus adındaki bir genç, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan, Efes'teki Artemis Tapınağı'nı yaktı.

365 - Richter ölçeğinde 8.0 büyüklüğündeki bir depremin tetiklediği tsunami, Mısır'ın İskenderiye kentini yerle bir etti. Kentte 5.000, çevresinde de 45.000 kişi hayatını kaybetti.

1446 - Lidköping, İsveç'te bir kent konumuna alındı.

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Tarihte bugün: 21 Temmuz - Sayfa 2

1711 - Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı arasında Prut Antlaşması imzalandı.

1718 - Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik Cumhuriyeti arasında Pasarofça Antlaşması imzalandı.

1774 - Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 21 Temmuz - Sayfa 3

1798 - Napolyon'un zaferiyle, Fransızlar'a Kahire yolunu açan "Piramitler Savaşı" gerçekleşti.

1831 - Belçika'nın ilk Kralı, I. Léopold tahta çıktı.

1861 - Yıllarca süren Amerikan İç Savaşı'nın ilk büyük muharebesi olan, "Birinci Bull Run Muharebesi" meydana geldi.

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Tarihte bugün: 21 Temmuz - Sayfa 4

1904 - Belçika'da yapılan bir araba yarışında 100 mil (161 km/saat) sınırı, bir Fransız tarafından aşıldı.

1904 - Trans Sibirya Demiryolu tamamlandı.

1905 - II. Abdülhamid'e Yıldız Camii önünde Ermeniler tarafından suikast girişiminde bulunuldu. II. Abdülhamid, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile ayaküstü konuşması sebebiyle, arabadan uzakta olduğundan suikastten yara almadan kurtuldu.

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