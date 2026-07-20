Tarihte bugün: 21 Temmuz

21 Temmuz'da yaşanan olaylar

MÖ 356 - Herostratus adındaki bir genç, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan, Efes'teki Artemis Tapınağı'nı yaktı.

365 - Richter ölçeğinde 8.0 büyüklüğündeki bir depremin tetiklediği tsunami, Mısır'ın İskenderiye kentini yerle bir etti. Kentte 5.000, çevresinde de 45.000 kişi hayatını kaybetti.

1446 - Lidköping, İsveç'te bir kent konumuna alındı.