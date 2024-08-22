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Tarihte bugün: 22 Ağustos

22 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 22 Ağustos - Sayfa 1

22 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1642 - İngiliz İç Savaşı başladı.

1654 - Jacob Barsimson, gelecekte New York olacak New-Amsterdam’a geldi. O gelecekteki adıyla “ABD”ye yerleşen ilk Yahudi’ydi.

1703 - III. Ahmed, II. Mustafa'nın yerine tahta çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni Padişahı oldu.

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Tarihte bugün: 22 Ağustos - Sayfa 2

1780 - Büyük Britanyalı James Cook’un gemisi, Büyük Britanya’ya döndü.

1791 - Haiti’de kölelerin ilk ayaklanması.

1812 - Ürdün'deki arkeolojik sit alanı Petra’nın keşfi gerçekleşti.

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Tarihte bugün: 22 Ağustos - Sayfa 3

1848 - ABD, New Mexico'yu topraklarına kattı.

1849 - Tarihteki ilk askerî hava hücumu gerçekleşti. Avusturya, İtalya'nın Venedik kentine pilotsuz hava balonları yolladı.

1864 - 12 devlet, ilk Cenevre Konvansiyonu'nu imzaladı. (Kızılhaç'ın oluşturulması)

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Tarihte bugün: 22 Ağustos - Sayfa 4

1901 - Cadillac Motor Şirketi kuruldu.

1910 - Japonya, Kore’yi topraklarına kattı.

1941 - Alman Ordusu, Leningrad'a ulaştı ve kuşatma başladı.

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