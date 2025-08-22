Tarihte bugün: 22 Ağustos
22 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
22 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1642 - İngiliz İç Savaşı başladı.
1654 - Jacob Barsimson, gelecekte New York olacak New-Amsterdam'a geldi. O gelecekteki adıyla "ABD”ye yerleşen ilk Yahudi'ydi.
1703 - III. Ahmed, II. Mustafa'nın yerine tahta çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni Padişahı oldu.
1780 - Büyük Britanyalı James Cook'un gemisi, Büyük Britanya'ya döndü.
1791 - Haiti'de kölelerin ilk ayaklanması.
1812 - Ürdün'deki arkeolojik sit alanı Petra'nın keşfi.