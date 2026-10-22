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Tarihte bugün: 22 Ekim

22 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 22 Ekim - Sayfa 1

22 Ekim'de yaşanan olaylar

1600 - Osmanlı ordusu, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti.

1784 - Rusya, Alaska'nın Kodiak Adası'nda bir koloni kurdu.

1836 - Sam Houston törenlerle Texas Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

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Tarihte bugün: 22 Ekim - Sayfa 2

1917 - Vakit gazetesi, Ahmet Emin Yalman ve Asım Us tarafından yayımlanmaya başladı.

1919 - Amasya'da, Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükûmeti'nin Bahriye Nazırı Salih Hulusi Kezrak arasında Amasya Protokolü imzalandı.

1931 - Amerikan mafya lideri Al Capone vergi kaçakçılığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezası aldı.

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Tarihte bugün: 22 Ekim - Sayfa 3

1937 - Tunceli bölgesinde 21 Mart gecesi başlayan ayaklanma bastırıldı. Dört yıl için çıkarılan Tunceli'nin İdaresi Hakkında Kanun, çeşitli eklerle 1947'ye kadar sürdü.

1938 - Chester Carlson fotokopiyi icat etti.

1947 - ABD yardımının ilk partisi İskenderun Limanı'na geldi. İlk malzemelerle İstanbul-Ankara karayolunun yapımına başlanacağı açıklandı.

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Tarihte bugün: 22 Ekim - Sayfa 4

1953 - Laos, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1957 - ABD Vietnam'da ilk zayiatlarını verdi.

1962 - ABD Başkanı John F. Kennedy, Küba'da Sovyet füzeleri olduğunu açıkladı. Amerikan Donanması Küba'yı ablukaya aldı. Füze krizi Dünyayı nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

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