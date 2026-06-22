Tarihte bugün: 22 Haziran
22 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
22 Haziran'da yaşanan olaylar
MÖ 217 - Rafya Savaşı: Antik Mısır Ptolemaios Krallığı Ordusu, III. Antiohos idaresindeki Seleukos İmparatorluğu Ordusu'nu Filistin'de bozguna uğrattı.
MÖ 168 - Pidna Muharebesi: Lucius Aemilius Paullus Macedonicus komutasındaki Roma ordusu, Kral Perseus komutasındaki Makedon ordusunun bozguna uğratarak 3. Makedonya Savaşına nihayet verdi.
431 - Üçüncü Ekümenik Konsil olan Efes Konsili'nin, İskenderiye Patriği Cyril tarafından açılışı.
1593 - Sisak Savaşı: Osmanlı ordusu Haçlı ordusu tarafından bozguna uğratıldı.
1633 - Engizisyon Mahkemesi'nce mahkûm edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini ve Dünya'nın döndüğüne ilişkin tezini inkâr etmek zorunda kaldı.
1691 - II. Ahmed, 21. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.