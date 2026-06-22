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Tarihte bugün: 22 Haziran

22 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 22 Haziran - Sayfa 1

22 Haziran'da yaşanan olaylar

MÖ 217 - Rafya Savaşı: Antik Mısır Ptolemaios Krallığı Ordusu, III. Antiohos idaresindeki Seleukos İmparatorluğu Ordusu'nu Filistin'de bozguna uğrattı.

MÖ 168 - Pidna Muharebesi: Lucius Aemilius Paullus Macedonicus komutasındaki Roma ordusu, Kral Perseus komutasındaki Makedon ordusunun bozguna uğratarak 3. Makedonya Savaşına nihayet verdi.

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Tarihte bugün: 22 Haziran - Sayfa 2

431 - Üçüncü Ekümenik Konsil olan Efes Konsili'nin, İskenderiye Patriği Cyril tarafından açılışı.

1593 - Sisak Savaşı: Osmanlı ordusu Haçlı ordusu tarafından bozguna uğratıldı.

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Tarihte bugün: 22 Haziran - Sayfa 3

1633 - Engizisyon Mahkemesi'nce mahkûm edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini ve Dünya'nın döndüğüne ilişkin tezini inkâr etmek zorunda kaldı.

1691 - II. Ahmed, 21. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

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Tarihte bugün: 22 Haziran - Sayfa 4

1812 - Napolyon Bonapart Rusya seferine başladı.

1846 - Adolphe Sax, saksofonun patentini aldı.

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