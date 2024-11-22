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Tarihte bugün: 22 Kasım

22 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 22 Kasım - Sayfa 1

22 Kasım'da yaşanan olaylar

1497 - Portekizli denizci Vasco de Gama, Ümit Burnu'na vardı.

1617 - I. Mustafa Padişah oldu. Babadan oğula geçen taht, bu kez kardeşe geçmiştir. Akıl sağlığı bozuk olan I. Mustafa, 3 ay sonra tahttan indirilmiş, 1622'de yeniden tahta çıkmış, 1623'te tekrar indirilmiştir.

1909 - Tıp Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği bölümü kuruldu.

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Tarihte bugün: 22 Kasım - Sayfa 2

1922 - Edirne ilinin, Havsa ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu.

1922 - Mısır'da Howard Carter, yardımcısı George Herbert de Carnarvon'la birlikte firavun Tutankhamun'un mezarını açtılar.

1925 - Şapka Devrimi'ne karşı gösteriler sürdü; Kayseri'de gösteriler yapıldı.

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Tarihte bugün: 22 Kasım - Sayfa 3

1928 - Ravel'in Bolero'su ilk kez Paris'te sahnelendi.

1936 - Halit Ziya Uşaklıgil'in son anıları "Saray ve Ötesi", Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmaya başlandı.

1940 - II. Dünya Savaşı'nın Balkanlara sıçramasıyla birlikte Türkiye Bakanlar Kurulu, İstanbul ve Kocaeli'nin yanı sıra Trakya illerinde sıkıyönetim ilan etti.

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Tarihte bugün: 22 Kasım - Sayfa 4

1943 - Lübnan, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1948 - Türkiye'nin ikinci iktisat kongresi olan 1948 Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Kongrede, devletçilik politikası eleştirildi, özel girişimciliğin teşviki istendi.

1950 - Dünya Barış Konseyi, Türkiye'den Nâzım Hikmet, İspanya'dan Pablo Picasso, Şili'den Pablo Neruda, Amerika'dan Paul Robeson ve Polonya'dan Wanda Jakubowska olmak üzere Uluslararası Barış Ödülü verdi.

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