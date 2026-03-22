Tarihte bugün: 22 Mart
22 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
22 Mart'ta yaşanan olaylar
1737 - Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlığa, Yeğen Mehmed Paşa'nın yerine Hacı İvazzade Mehmed Paşa getirildi.
1829 - Yunanistan'ın kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.
1888 - İngiltere'de, dünya futbolunun en eski futbol organizasyonu olan English Football League kuruldu.
1921 - Kurtuluş Savaşı: Kuvâ-yi Milliye güçleri, Fransız ordusu birliklerini Feke'yi terk etmek zorunda bıraktı.
1933 - İlk düzenli toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı kuruldu.
1939 - Memel, (günümüz Klaipėda ve civarı) Almanya'ya katıldı.