Tarihte bugün: 22 Mayıs
22 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
22 Mayıs'ta yaşanan olaylar
MÖ 334 - Büyük İskender'in orduları, III. Darius'u Granikos Savaşı'nda yendi.
1176 - Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi.
1766 - Büyük İstanbul Depremi olarak adlandırılan deprem meydana geldi. 4000'den fazla kişi öldü.
1927 - Çin'in Xining vilayetinde deprem: Yaklaşık 200.000 ölü.
1929 - Şair Yahya Kemal Beyatlı, Madrid Elçiliği'ne atandı.
1931 - İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olimpiakos'u 1-0 yendi.
1932 - Ağrı ayaklanmalarına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi.
1942 - Meksika, II. Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı.
1947 - ABD Başkanı Harry Truman, Türkiye'ye yapılacak yardımı imzaladı. Yardımı, ABD Dışişleri Bakanı Marshall'ın kontrol edeceği açıklandı. Aynı gün, General Oliver başkanlığındaki ABD heyeti, Türkiye'ye yapılacak askeri yardımı görüşmek üzere yurda geldi.
1950 - Demokrat Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla; Adnan Menderes, 19. Türkiye Hükûmeti'ni kurarak Başbakan oldu.
1950 - İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesi ve Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi.
1956 - 1200 kişilik İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'nin temeli atıldı.