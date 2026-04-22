Tarihte bugün: 22 Nisan

22 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

22 Nisan'da yaşanan olaylar

1370 - Fransa Kralı V. Charles'ın emriyle Bastille Kalesi'nin yapımına başlandı.

1912 - SSCB Komünist Partisi'nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.

1915 - I. Dünya Savaşı: İkinci Ypres Muharebesi başladı.

1920 - İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükûmetini Paris'te toplanacak olan Barış Konferansı'na davet etti.

1924 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi.

1933 - Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu borçlarının tasfiyesi sağlandı.

1940 - Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda, 1042 metre derinlikte petrol bulundu.

1941 - II. Dünya Savaşı: Yunanistan, Mihver devletleri tarafından işgal edildi ve teslim oldu.

1947 - Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.

1952 - Beşiktaş, Brezilya'nın Corinthians futbol takımını İstanbul'da 1-0 yendi.

1962 - Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulunun kurulmasına karar verildi.

1962 - Milli Savunma Bakanlığı, aralarında Yarbay Talat Turhan'ın da bulunduğu beş subayın, "Genç Komünistler Ordusu" imzalı bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

