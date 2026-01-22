  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 22 Ocak

Tarihte bugün: 22 Ocak

22 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 22 Ocak - Sayfa 1

22 Ocak'ta yaşanan olaylar

871 - Basing Savaşı: Danimarkalı istilacı Vikingler, Anglosaksonları (Anglosakson Kralı: Ethelred of Wessex) Basing'de yendi.

1517 - Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordusunu yendi. Bu savaşın ardından, halifelik Osmanlılara geçti.

1580 - İstanbul Rasathanesi, III. Murat tarafından yıktırıldı.

1 | 17
Tarihte bugün: 22 Ocak - Sayfa 2

1771 - Falkland Adaları, İspanya tarafından Britanya'ya bırakıldı.

1889 - Columbia Phonograph plak ve müzik şirketi Washington'da kuruldu.

1905 - Birinci Rus Devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmaları ve Kanlı Pazar diye anılan günde, 500 işçiyi öldürmeleri üzerine ayaklanmalar baş gösterdi.

2 | 17
Tarihte bugün: 22 Ocak - Sayfa 3

1924 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi lideri Ramsay MacDonald başbakanlığa atandı.

1930 - Gazi ve Türklük aleyhine yayın yapmaktan dolayı Resimli Ay dergisi aleyhine dava açıldı.

1932 - İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar (Okur) tarafından Yerebatan Camii'nde okundu.

3 | 17
Tarihte bugün: 22 Ocak - Sayfa 4

1938 - Yalova Termal Oteli açıldı.

1939 - Columbia Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, uranyum atomunu parçalamayı başardı.

1942 - İmla Kılavuzu'nun tüm okul ve iş yerlerinde kullanılması hakkında genelge yayımlandı.

4 | 17