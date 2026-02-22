  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 22 Şubat

22 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

22 Şubat'ta yaşanan olaylar

1632 - Galileo'nun, "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eseri yayımlandı.

1819 - İspanya, Florida'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 milyon dolara sattı.

1848 - Paris'te işçiler ayaklandı. İki yıl boyunca Avrupa'yı altüst edecek olan, işçi devrimleri çığırı açıldı.

1855 - Pennsylvania Devlet Üniversitesi kuruldu.

1865 - Tennessee, köleliği yürürlükten kaldıran yeni bir anayasayı kabul etti.

1876 - Johns Hopkins Üniversitesi, Baltimore'da (Maryland) kuruldu.

1889 - ABD Başkanı Grover Cleveland, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Montana ve Washington'ın ABD eyaletlerine katıldığını açıklayan kanunu imzaladı.

1933 - Vagon-Li Şirketi'nde çalışan Naci Bey'e, telefonda Türkçe konuşması nedeniyle; "şirketin resmi dilinin Fransızca olduğu" bildirilerek ceza verildi. Bu durum, Vagon-Li Olayı'nın başlamasına neden oldu.

1942 - Halide Edib Adıvar, "Sinekli Bakkal" adlı romanıyla CHP'nin "Sanat Mükafatı"nı kazandı.

1942 - Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.

1943 - Beyaz Gül hareketi üyeleri, Nazilerce idam edildi.

1944 - ABD savaş uçakları, Hollanda kentleri Nijmegen, Arnhem, Enschede ve Deventer'i yanlışlıkla bombaladı; sadece Nijmegen'de 800 kişi öldü.

1948 - Üniversitelerarası Kurul toplandı. Kurul'da Ankara Üniversitesi'ndeki "solcu profesörlerin" üniversiteden uzaklaştırılması kararı alındı.

1948 - Çekoslovakya devriminin başlangıcı.

1950 - Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.

1956 - Elvis Presley, "Heartbreak Hotel" adlı şarkısı ile müzik listelerine giriş yaptı.

