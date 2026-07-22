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Tarihte bugün: 22 Temmuz

22 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 22 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 22 Temmuz - Sayfa 1

22 Temmuz'da yaşanan olaylar

1298 - Falkirk Savaşı: İskoç Komutan William Wallace, Britanya Kralı I. Edward'a yenildi.

1456 - Belgrad Kuşatması: Macar Komutan János Hunyadi, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'i yendi.

1875 - Ekinci gazetesinin ilk sayısı basıldı.

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Tarihte bugün: 22 Temmuz - Sayfa 2

1909 - 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti kapatılarak, "İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye Müdüriyeti Teşkilatı'na Dair Kanun" kabul edildi ve Dahiliye Nezareti'ne bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu.

1931 - İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi.

1933 - Wiley Post, Dünya etrafında uçakla tek başına dolaşan ilk insan oldu. 15.596 millik yolculuğu; 7 gün, 18 saat, 45 dakika sürdü.

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Tarihte bugün: 22 Temmuz - Sayfa 3

1946 - DSÖ Anayasası, 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalandı.

1946 - Kudüs'te İngiliz yönetiminin karargâh olarak kullandığı King David Hoteli bombalandı: 90 kişi öldü.

1948 - 16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı.

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Tarihte bugün: 22 Temmuz - Sayfa 4

1953 - TCDD İşletmesi Kanunu kabul edildi.

1961 - Barzani aşiretlerinin baskılarına dayanamayan 800 Türk, Irak sınırını aşarak Türkiye'ye iltica etti. Gelenler Hakkâri'nin Benekli yaylasına yerleştirildi ve kendilerine uçakla yiyecek maddesi atıldı. Göç daha sonraki günlerde de sürdü.

1964 - Türkiye, İran ve Pakistan arasında, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) kuruldu.

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