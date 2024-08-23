Tarihte bugün: 23 Ağustos
23 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
23 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1305 - İskoç şövalye William Wallace, İngiltere Kralı I. Edward tarafından vatana ihanet suçlamasıyla idam ettirildi.
1514 - Çaldıran Muharebesi: Yavuz Sultan Selim (I. Selim) komutasındaki Osmanlı Ordusu, Şah İsmail'in Ordusu'nu yendi.
1541 - Fransız kaşif Jacques Cartier, Kanada'nın Québec şehrine ulaştı.
1799 - Napolyon, Fransa'da iktidarı ele geçirmek üzere Mısır'dan ayrıldı.
1839 - Hong Kong, Birleşik Krallık'a bırakıldı.
1866 - Avusturya-Prusya Savaşı, Prag Antlaşması ile sona erdi.
1914 - I. Dünya Savaşı'nda Japonya, Almanya'ya savaş ilan etti ve Qingdao'yu (Çin) bombaladı.
1916 - I. Dünya Savaşı: Bulgar Ordusu, Sırp Ordusu'nu bozguna uğrattı.
1921 - Sakarya Meydan Muharebesi başladı.
1921 - I. Faysal Irak kralı olarak tahta çıktı.
1923 - Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.
1927 - Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti adındaki anarşistlerin ölüm cezaları, elektrikli sandalye ile uygulandı.
1928 - Amasya-Zile demiryolu (82 km.) hizmete girdi.
1929 - 1929 Hebron saldırısı: Araplar, İngiliz yönetimindeki Filistin'de bir Yahudi yerleşimine saldırdı; 133 Yahudi öldürüldü.
1935 - Nazilli Basma Fabrikası'nın temeli atıldı.
1939 - SSCB ve Almanya Dışişleri Bakanları, Moskova'da Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nı imzaladı.