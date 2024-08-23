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Tarihte bugün: 23 Ağustos

23 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 23 Ağustos - Sayfa 1

23 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1305 - İskoç şövalye William Wallace, İngiltere Kralı I. Edward tarafından vatana ihanet suçlamasıyla idam ettirildi.

1514 - Çaldıran Muharebesi: Yavuz Sultan Selim (I. Selim) komutasındaki Osmanlı Ordusu, Şah İsmail'in Ordusu'nu yendi.

1541 - Fransız kaşif Jacques Cartier, Kanada'nın Québec şehrine ulaştı.

1799 - Napolyon, Fransa'da iktidarı ele geçirmek üzere Mısır'dan ayrıldı.

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Tarihte bugün: 23 Ağustos - Sayfa 2

1839 - Hong Kong, Birleşik Krallık'a bırakıldı.

1866 - Avusturya-Prusya Savaşı, Prag Antlaşması ile sona erdi.

1914 - I. Dünya Savaşı'nda Japonya, Almanya'ya savaş ilan etti ve Qingdao'yu (Çin) bombaladı.

1916 - I. Dünya Savaşı: Bulgar Ordusu, Sırp Ordusu'nu bozguna uğrattı.

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Tarihte bugün: 23 Ağustos - Sayfa 3

1921 - Sakarya Meydan Muharebesi başladı.

1921 - I. Faysal Irak kralı olarak tahta çıktı.

1923 - Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.

1927 - Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti adındaki anarşistlerin ölüm cezaları, elektrikli sandalye ile uygulandı.

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Tarihte bugün: 23 Ağustos - Sayfa 4

1928 - Amasya-Zile demiryolu (82 km.) hizmete girdi.

1929 - 1929 Hebron saldırısı: Araplar, İngiliz yönetimindeki Filistin'de bir Yahudi yerleşimine saldırdı; 133 Yahudi öldürüldü.

1935 - Nazilli Basma Fabrikası'nın temeli atıldı.

1939 - SSCB ve Almanya Dışişleri Bakanları, Moskova'da Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nı imzaladı.

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